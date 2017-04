Urmarire in trafic la Campulung Moldovenesc. Pentru a scapa de politisti un sofer beat a circulat cu viteza de 166 km/h

Barbatul a fost blocat si oprit in trafic.

Urmarire ca in filme pe strazile din Campulung Moldovenesc. In noaptea de sambata spre duminica, ora 02.22, echipajul politiei rutiere din cadrul Politiei Municipiului Campulung Moldovenesc a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, care circula pe strada Calea Transilvaniei din Campulung Moldovenesc, cu o viteza peste limita legala. Conducatorul autoturismului nu a respectat semnalul regulamentar de oprire, ocazie cu care s-a procedat la urmarirea acestuia aproximativ zece kilometri, constatandu-se ca pe aceasta distanta a circulat cu viteza de 166 km/h, in momentul cand acesta a ajuns pe DN 17 din comuna Pojorata, in zona unei statii peco, a fost blocat si oprit in trafic. In urma verificarilor efectuate de oamenii legii, s-a stabilit faptul ca la volanul autoturismului se afla un barbat de 33 ani din comuna Fundu Moldovei, care a fost testat cu aparatul alcooltest stabilindu-se ca avea o concentratie alcoolica in aerul expirat de 0,70 mg/l. Celui in cauza i s-au prelevat probe biologice de sange in vederea determinarii alcoolemiei, intocmindu-se dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de „conducere a unui autovehicul cu alcoolemie peste limita legala.