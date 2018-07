Urmarire in trafic, la Dolhasca, dupa un sofer care era sa intre cu masina in autospeciala de politie, si cascadorii prin lanul de porumb

Soferul fugar, un tanar de 19 ani, cu permisul suspendat, a fost prins dupa ce a intrat in sant si apoi s-a oprit intr-un lan de porumb.

Urmarire ca in filme, la Dolhasca, dupa un sofer care era sa intre cu masina in autospeciala de politie, duminica seara. Un echipaj din cadrul Politiei orasului Dolhasca a vrut sa opreasca in trafic, in satul Budeni, un autoturism marca WV Passat, care in depasirea unei carute era sa intre in coliziune cu echipajul de politie. Soferul a refuzat sa opreasca si a accelerat, moment in care echipajul de politie a pornit in urmarirea acestuia cu semnalele luminoase si acustice in functiune. La un moment dat, in satul Silistea Noua, soferul fugar a incercat sa efectueze o manevra de viraj si sa intre cu autoturismul pe un drum satesc. Din cauza vitezei excesive soferul a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un sant, iar ulterior s-a oprit intr-un lan de porumb. Asa au reusit politistii sa puna mana pe fugar. El a fost identificat in persoana lui Rus George, de 19 ani, localnic, care a fost condus la sediul Politiei Orasului Dolhasca.Fiind verificat in bazele de date ale politiei, a rezultat faptul ca Rus George are permisul de conducere suspendat. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,67 mg/l alcool pur in aerul expirat, acesta fiind condus la Spitalul Municipal Falticeni in vederea recoltarii de probe biologice. Tanarul s-a ales cu dosar penal sub aspectul savârsirii infractiunilor de: conducerea unui vehicul fara permis de conducere, si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.