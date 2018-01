La volan se afla un tanar de 23 de ani din localitate.

Urmarire in trafic, la Dorna Arini. Joi, ora 09.00, in timp ce actiona pe DN 17B, pe raza comunei Dorna Arini, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism cu numar de inmatriculare provizoriu, insa, conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia pe o distanta de aproximativ zece kilometri, fiind ulterior oprit. Conducatorul auto a fost identificat de politiști ca fiind un localnic de 23 de ani, iar in urma verificarilor efectuate in bazele de date, s-a stabilit faptul ca, autoturismul nu este inmatriculat, autorizatia de circulatie provizorie fiind expirata din 04 ianuarie. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural.