Urmarire in trafic la Fratautii Noi dupa un individ care a furat o masina pe care a condus-o beat si fara permis

Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un barbat de 37 de ani din comuna Fratautii Vechi.

Urmarire in trafic dupa un individ care a furat o masina pe care a condus-o beat si fara permis.Vineri, in jurul orei 13.30, in timp ce actiona pe raza comunei Fratautii Noi, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti si a Postului de politie Fratautii Noi, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism cu numar provizoriu de inmatriculare, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia cu semnalele acustice si luminoase aproximativ 200 de metri, fiind oprit pe DJ 178C.Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un barbat de 37 de ani din comuna Fratautii Vechi.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autorizatia provizorie de circulatie a autoturismului este expirata din data de 02 august 2017.Totodata, intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, dupa care, la spital, a refuzat si recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Din cercetari, politistii au mai stabilit si faptul ca, autoturismul apartine unui barbat de 36 de ani din municipiul Radauti, fiind luat din curtea acestuia, fara incuviintarea proprietarului. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "punerea in circulatie a unui vehicul neinmatriculat", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.