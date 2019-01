Urmarire in trafic la Galanesti dupa un sofer care s-a urcat beat la volan

Urmarire in trafic dupa un sofer care s-a urcat beat la volan. Barbatul de 45 de ani, din orasul Vicovu de Sus, avea o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat. Miercuri, in jurul orei 21.00, un echipaj de politie din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, in timp ce se afla in actiune, pe DJ 178 F, pe raza satului Hurjuieni, comuna Galanesti, au efectuat semnale regulamentare de oprire a autovehiculului Ford Mondeo, ce se deplasa dinspre centrul comunei Galanesti spre comunei Fratautii Vechi.

Conducatorul auto nu s-a conformat semnalelor de oprire, continuandu-si deplasarea, totodata acesta marind viteza de deplasare. S-a procedat la urmarirea autoturismului Ford Mondeo, avand semnalele acustice si luminoase in functiune. Dupa aproximativ doi kilometri autoturismul urmarit si-a schimbat directia de deplasare, virand spre stanga pe un drum judetean, din comuna Fratautii Vechi, dupa care a oprit pe partea dreapta a carosabilului. La volan a fost identificat Vasile T., din orasul Vicovu de Sus.

Intrucat emana halena alcoolica, barbatul a fost testat cu cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal.