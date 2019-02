Urmarire in trafic la Galanesti. La volan se afla un tanar fara permis

Urmarire in trafic la Galanesti dupa o masina condusa de un tanar fara permis. Totul s-a petrecut sambata seara. O patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a observat faptul ca, pe DJ 178F, din directia Hurjuieni-Galanesti circula un autoturism al carui conducator auto, la vederea echipajului de politie a intors autoturismul si a plecat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia. Autoturismul respectiv a fost oprit de politisti in fata unui bar din localitate.

Conducatorul auto a fost identificat de oamenii legii ca fiind un tanar de 22 de ani, din comuna Voitinel.

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto.

Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere".