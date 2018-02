Urmarire in trafic la Galanesti. Un barbat fara permis a incercat sa fuga de politisti insa a ajuns cu masina in sant

Barbatul de 35 de ani, din Voitinel, s-a ales cu dosar penal.

Un barbat fara permis din Voitinel a incercat sa fuga de politisti insa a ajuns cu masina in sant. Marti, ora 15.00, in timp ce actiona pe DJ 178F, din comuna Galanesti, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, continuandu-si deplasarea spre comuna Fratautii Vechi, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia, ocazie cu care, intr-o curba, pe fondul vitezei excesive, conducatorul auto a pierdut controlul directiei de mers, a derapat si a intrat intr-un sant. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un barbat de 35 de ani din comuna Voitinel, care, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, s-a constatat faptul ca nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.