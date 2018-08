Urmarire in trafic la Galanesti. Un sofer fara permis a fugit de politisti

Soferul a fost identificat de politisti, fiind vorba de un tanar de 18 ani, din municipiul Radauti.

Urmarire in trafic la Galanesti. In noaptea de duminica spre luni, in timp ce actiona la intersectia DN 2H, cu DJ 178C, din comuna Galanesti, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism inmatriculat in strainatate, insa conducatorul auto nu s-a conformat. Astfel, s-a procedat la urmarirea acestuia cu autospeciala de politie pe DN 2 H, pana in vecinatatea unor cladiri dezafectate din comuna Galanesti. La un moment dat conducatorul auto a oprit, iar din interior din masina au coborat trei tineri care au fugit in directii diferite, doi dintre acestia fiind imobilizati de politisti.In urma cautarilor, efectuate de politisti, in jurul orei 02.00, conducatorul auto a fost identificat pe raza comunei Voitinel, acesta fiind un tanar de 18 ani, din municipiul Radauti. Cu ocazia controlului corporal, politistii au identificat asupra tanarului cheia de la autoturism, acesta recunoscand faptul ca el a condus autoturismul si nu a oprit la semnalul politiei, deoarece nu poseda permis de conducere.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.Totodata, interogand bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.