Urmarire in trafic la Gramesti dupa un sofer beat care nu a oprit la semnalele politistilor

Urmarire in trafic la Gramesti dupa un sofer beat. Duminica, ora 22.30, in timp ce actiona pe DJ 291A, pe raza comunei Gramesti, un echipaj rutier din cadrul Politiei orasului Siret, a efectuat semnale regulamentare de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto, dupa ce a incetinit si a parut ca vrea sa opreasca, a accelerat si si-a continuat deplasarea, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia, pe raza localitatii, fiind oprit langa curtea unei locuinte de pe raza satului Balinesti. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un localnic de 30 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, oamenii legii i-au solicitat barbatului sa se supuna testarii cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, a refuzat si recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de "refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.