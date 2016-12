Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de conducerea unui vehicul neinmatriculat si conducerea unui vehicul fara permis de conducere, ce va fi solutionat procedural.

Urmarire in trafic la Granicesti dupa o masina condusa de un adolescent de 17 ani. Miercuri, ora 22.15, o patrula din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, aflata in patrulare pe DC 38, din comuna Granicesti, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism cu numar de inmatriculare provizoriu, prin folosirea semnalelor luminoase si acustice, insa, conducatorul auto nu s-a conformat. Politistii au plecat in urmarirea masinii respective pe o distanta de circa patru kilometri, unde, conducatorul auto a abandonat autoturismul si a fugit. In urma activitatilor specifice desfasurate de politisti, conducatorul auto a fost identificat ca fiind un adolescent de 17 ani, din municipiul Suceava. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, baiatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar numarul de inmatriculare provizoriu al autoturismului mamei sale, este expirat din 7 septembrie. Adolescentul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul politiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul neinmatriculat" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.