Urmarire in trafic la Horodnic de Sus dupa un autoturism condus de un tanar fara permis

Tanarul de 21 de ani din comuna Horodnic de Jos s-a ales cu dosar penal.

Urmarire in trafic dupa un autoturism condus de un tanar fara permis. Luni, ora 19.35, in timp ce actiona pe raza comunei Horodnic de Sus, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a observat un autoturism care se deplasa pe DN 2E si al carui conducator auto, la vederea echipajului de politie a virat pe DC 45 si a marit viteza de deplasare. In cauza, s-a procedat la urmarirea autoturismului cu mijloacele acustice si luminoase in functiune, iar dupa circa un kilometru, conducatorul auto a oprit in fata unui imobil. Conducatorul auto, a fost identificat de politisti ca fiind un tanar de 21 de ani din comuna Horodnic de Jos.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, autovehiculul apartine tatalui tanarului, un barbat de 51 de ani din comuna Horodnic de Jos, care i l-a incredintat pentru a fi condus pe drumurile publice, desi stia faptul ca, fiul sau nu poseda permis de conducere. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, tanarul de 21 de ani fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", iar tatal sau de 51 de ani sub aspectul savarsirii infractiunii de "incredintarea unui vehicul unei persoane despre care stie ca nu poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.