Barbatul de 38 de ani, din municipiul Radauti, avea o alcoolemie de 0,67 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Urmarire in trafic, la Horodnic de Sus, pentru prinderea unui sofer beat.Joi, in jurul orei 23.00, in timp ce actiona pe DN 17A, pe raza comunei Marginea, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa, conducatorul auto nu s-a conformat si si-a continuat deplasarea, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia, fiind oprit dupa aproximativ patru kilometri, pe raza comunei Horodnic de Sus. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un barbat de 38 de ani, din municipiul Radauti si intrucat emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,67 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.