Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt in scop de folosinta", conducatorul auto de 33 de ani, fiind sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 580 lei si patru puncte penalizare, iar permisul de conducere i-a fost retinut.

Urmarire in trafic la Marginea. Conducatorul auto a abandonat autoutilitara in albia unui parau. Marti, in jurul orei 02.00, in timp ce actiona pe DN 17A, pe raza comunei Marginea, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a efectuat semnal regulamentar de oprire unei autoutilitare inmatriculata in strainatate, insa, conducatorul auto nu s-a conformat si si-a continuat deplasarea, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acesteia cu mijloacele acustice si luminoase in functiune, pe un carosabil acoperit cu zapada si gheata, vehiculul fiind identificat ulterior abandonat la circa zece kilometri kilometri, in albia paraului Voievodeasa, din comuna Sucevita. Pe timpul verificarilor, politistii au fost sesizati de un tanar de 23 de ani, din comuna Sucevita, despre faptul ca, in noaptea de 13 spre 14 februrarie, persoane necunoscute i-au furat autoutilitara parcata in fata portii locuintei de domiciliu, insa, lasata descuiata si cu cheile in contact. Ulterior, in urma activitatilor operative intreprinse de politisti, autorul a fost identificat ca fiind un barbat de 33 de ani, din comuna Sucevita cumnat cu proprietarul masinii, care locuieste in vecinatate. Cu ocazia audierii si in baza probele administrate, barbatul a recunoscut faptul ca, in noaptea respectiva, a luat autoutilitara care avea cheile in contact, din fata locuintei cumnatului sau, vehiculul fiind cumparat impreuna in urma cu cateva luni si s-a deplasat la o statie de alimentare cu carburant de pe raza comuna Marginea, pentru a cumpara tigari. Acesta a declarat ca in timp ce se intorcea la domiciliul sau, pe DN 17A, pe raza comunei Marginea, aproape de iesirea spre comuna Sucevita, un echipaj de politie i-a efectuat semnal regulamentar de oprire, dar s-a speriat, nu a respectat semnalul efectuat, continuandu-si deplasarea si marind viteza si dupa o distanta de aproximativ zece kilometri kilometri, a abandonat-o in albia paraului Voievodeasa. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt in scop de folosinta", conducatorul auto de 33 de ani, fiind sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 580 lei si patru puncte penalizare, iar permisul de conducere i-a fost retinut.