Urmarire in trafic la Marginea. Un tanar a fost prins de politisti dupa ce s-a impotmolit cu motocicleta in albia paraului Sucevita

Un tanar a fost prins de politisti dupa ce s-a impotmolit cu motocicleta in albia paraului Sucevita. Luni, ora 17.34, in timp ce actiona pe DN 17A, din comuna Marginea, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a efectuat semnal regulamentar de oprire unei motociclete care nu avea aplicata placuta cu numar de inmatriculare, insa motociclistul nu s-a conformat si a continuat deplasarea, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acesteia cu semnalele acustice si luminoase in functiune. Dupa circa doi kilometri, in incercarea de a trece paraul Sucevita, conducatorul motocicletei auto a ramas impotmolit, a abandonat vehiculul si a fugit, fiind urmarit si prins de politisti pe strada Stefan cel Mare din comuna Marginea. Conducatorul motocicletei a fost identificat de politisti ca fiind un tanar de 17 ani, din localitate. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, baiatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar motocicleta nu figureaza ca fiind inmatriculata. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul neinmatriculat" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.