Urmarire in trafic la Moldovita dupa un tanar beat si fara permis. Acesta a abandonat masina si a luat-o la fuga pe un camp

Tanarul de 23 de ani avea o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Urmarire in trafic. Un tanar beat si fara permis a fugit de politisti, a abandonat masina si a luat-o la fuga pe un camp. Totul s-a intamplat sambata, in jurul orei 22.00. In timp ce actiona pe DJ 176, din comuna Moldovita, o patrula din cadrul Sectiei 14 Politie Rurala Vama a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat si a continuat deplasarea pe o distanta de aproximativ un kilometru. La un moment dat, conducatorul auto a oprit, a coborat si a fugit pe un camp, fiind urmarit si imobilizat de politisti.Acesta a fost identificat de politisti ca fiind un localnic de 23 de ani, ce nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,76 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Interogand bazele de date, politistii au constatat faptul ca, autoturismul nu este inmatriculat, iar placutele de inmatriculare apartin unui alt autovehicul, radiat din circulatie in cursul anului 2017. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", "conducerea unui vehicul fara permis" si "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural.