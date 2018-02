Urmarire in trafic la Putna dupa un sofer beat care nu a oprit la semnalele politistilor

Barbatul avea o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Urmarire in trafic la Putna dupa ce un sofer beat care nu a oprit la semnalele politistilor. Marti, in jurul orei 21.20, ora 21.25, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, in timp ce efectua activitati de supraveghere si control al traficului rutier, pe DN 2H, pe raza comunei Putna, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism ce se deplasa pe directia oras Vicovu de Sus - centrul comunei Putna. Intrucat conducatorul auto nu s-a conformat, s-a procedat la urmarirea autoturismului cu semnalele luminoase si acustice in functiune pe o distanta de aproximativ 500 metri, autoturismul fiind oprit in cele din urma pe partea dreapta a carosabilului.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorula auto a fost testat cu aparatul etiloest, rezultatul fiind 0.92 mg/l alcool pur in aer expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii efectueaza in cauza verificari cu privire la savarsirea infractiunii de "conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice".