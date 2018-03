Urmarire in trafic la Radauti. Un individ beat si fara permis nu a oprit masina la semnalele politistilor

Barbatul de 33 de ani, din municipiul Suceava, s-a ales cu dosar penal.

Un barbat s-a urcat la volan beat si fara permis si nu a oprit masina la semnalele politistilor. Totul s-a intamplat in municipiul Radauti. Miercuri, in jurul orei 13.20, in timp ce actiona pe strada Calea Bucovinei, un echipaj rutier a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia, avand in functiune semnalele luminoase si acustice ale autospecialei de politie, iar dupa circa un kilometru, acesta a oprit pe partea dreapta a carosabilului. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un barbat de 33 de ani din municipiul Suceava, care, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, s-a constatat faptul ca, nu detine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Totodata, intrucat emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.

Politia Municipiului Radauti, in cooperare cu Politiile Orasenesti Siret si Vicovu de Sus au organizat, miercuri, o actiune pe raza de competenta pentru reducerea riscului rutier datorat conducerii de vehicule de catre persoane aflate sub influenta alcoolului, a excesului de viteza si a abaterilor comise de biciclisti si conducatorii de mopede.

In cadrul actiunii, au fost constatate doua infractiuni si au fost aplicate 100 sanctiuni contraventionale, in valoare de 37.680 lei, din care 40 pentru incalcarea regimului legal de viteza. Politistii au retinut patru permise de conducere, toate pentru incalcari la regimul legal de viteza, au retras sapte certificate de inmatriculare si au ridicat un set de placute de inmatriculare.