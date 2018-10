Urmarire in trafic la Scheia. Un sofer a fost prins beat la volan

Urmarire in trafic la Scheia, pentru prinderea unui sofer beat. Sambata, in jurul orei 23.40, in timp ce actiona pe DN 17, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia, autoturismul oprindu-se dupa aproximativ 600 de metri. Conducatorul auto, identificat de politisti ca fiind un tanar de 28 de ani, din municipiul Suceava. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Tanarul s-a ules cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.