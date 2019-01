Urmarire in trafic la Siminicea dupa un sofer baut

Barbatul de 39 de ani, din municipiul Suceava, s-a ales cu dosar penal.

Urmarire in trafic dupa un sofer baut. Duminica noapte, in timp ce actiona pe DJ 208B din comuna Siminicea, o patrula de politie a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia cu semnalele luminoase si acustice in functiune, pana la intersectia dintre DJ 208B cu un drum comunal, unde, autoturismul s-a oprit.

Conducatorul auto a fost identificat de politiști ca fiind un barbat de 39 de ani, din municipiul Suceava. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".