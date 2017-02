Urmarire in trafic, la Vicovu de Sus. Politistii de frontiera au tras un foc de arma pentru prinderea unui contrabandist

Barbatul, in varsta de 44 de ani, a fost retinut pentru 24 de ore.

Urmarire in trafic, la Vicovu de Sus. Miercuri, in jurul orei 19.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Vicovu de Sus au identificat in trafic, pe raza localitatii de frontiera Vicovu de Sus, un autoturism marca Audi A6, inmatriculat in Irlanda, despre care aveau informatii ca transporta tigari de contrabanda.La semnalele regulamentare efectuate de oamenii legii, soferul autoturismului a refuzat sa opreasca, fapt pentru care politistii de frontiera au urmarit masina, folosind semnalele acustice si luminoase ale autospecialei din dotare. Conducatorul auto si-a continuat deplasarea in mare viteza spre localitatea Horodnic de Sus, unde a fost blocat, moment in care a abandonat masina si a incercat sa fuga. Deoarece barbatul nu s-a supus somatiilor verbale, politistii de frontiera au folosit armamentul din dotare, fiind tras un foc de avertisment in plan vertical, conform prevederilor legale. Astfel, acestia au reusit sa il retina pe numitul Ioan P., in varsta de 44 de ani, domiciliat pe raza judetului Suceava.La controlul efectuat, in autoturism au fost descoperite mai multe colete cu tigari, fapt pentru care soferul impreuna cu masina au fost condusi la sediul sectorului, unde in urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 8.200 pachete tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana. Tigarile in valoare de 90.200 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar autoturismul in valoare de 13.500 lei a fost indisponibilizat la sediul S.P.F. Vicovu de Sus in vederea continuarii cercetarilor. Totodata, in urma verificarilor suplimentare s-a constatat ca barbatul are permisul de conducere suspendat, fapt pentru care acesta este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia dreptul de a conduce i-a fost suspendat. Fata de acesta s-a luat masura retinerii pe o perioada de 24 de ore, urmand ca in cursul zilei joi, sa fie prezentat la Judecatoria Radauti cu propunere de arestare preventiva.