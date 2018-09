Urmarire in trafic, la Vicovu de Sus. Soferul a oprit dar s-a dat jos de la volan, fiind gasiti doi barbati bauti, pe locuri destinate pasagerilor

Urarire in trafic, la Vicovu de Sus, si incercare de a duce in eroare politistii. La primele ore ale diminetii de marti, in jurul orelor 01.00, politistii din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus au efectuat semnalul regulamentar de oprire, pe strada Calea Bucovinei, pe raza orasului Vicovu de Sus, pentru un autoturism marca VW Passat, de culoare albastră, care se deplasa pe directia Straja catre Vicovu de Jos. Conducatorul autoturismului nu s-a conformat continuandu-si deplasarea. S-a procedat la urmarirea autoturismului in cauza, pe o distanta de aproximativ 800 de metri La un moment dat, soferul a oprit in parcarea unui magazin din localitate, oprind motorul si lasand portierele blocate. Politistii s-au apropiat de vehicul si au constatat ca a volan nu era nici nici o persoana. Pe bancheta din fata, de langa sofer, a fost identificat Balan Ionel, de 43 de ani, din comuna Albesti, judetul Botosani iar in spate Juravle Ionut Iulian, de 23 de ani, din orasul Vicovu de Sus. Cei doi nu au vrut sa dea relatii pentru stabilirea identitatii conducatorului auto care nu a oprit la semnalul regulamentar. Intrucat Balan Ionel emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul alcooltest rezultand valoarea de 0,63 mg/l alcool in aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Radauti pentru recoltarea mostrelor biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.Acelasi lucru s-a intanlat si cu Juravle Ionut Adrian, care avea o alcoolemie in aerul expirat de valoarea de 0,33 mg/l alcool. Fiind interogati in baza de date, s-a stabilit faptul ca Balan Ionel nu figureaza ca fiind posesor de permis de conducere iar Juravle Ionut Adrian figureaza ca avand permisul de conducere 'Cu Restrictii-Suspendat'.In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere si sub influenta alcoolului, urmand a se stabili cine s-a aflat la volanul autoturismului respectiv, politistii banunind ca este unul barbatii gasiti in interior.