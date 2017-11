Urmarire in trafic la Voitinel. Soferul a coborat din masina si a luat-o la fuga prin curtile oamenilor, ca sa scape de politisti

Este vorba de un tanar de 20 de ani, din Bilca. Acesta s-a ascuns de politisti intr-o cladire parasita.

Urmarire ca in filme, la Voitinel, dupa un sofer fugar care in final a abandonat autoturismul n care era si a luat-o prin curtile localnicilor pentru a scapa de politisti. Este vorba despre un tanar pe nume Marcu Remus Nicolae, de 20 ani, din comuna Bilca. La nivelul Sectiei de Politie 4 Galanesti, s-a dispus intocmirea unui plan de actiune in vederea identificarii in flagrant a acestuia, care conduce pe drumurile publice autoturisme, desi nu poseda permis de conducere, iar in momentul in care este oprit de politisti, fuge si abandoneaza autoturismele pentru a nu fi identificat. Asa a prodecat tanarul pe 17 noiembrie iar scenariul a fost repetat joi dupa amiaza, pe 23 noiembrie. In apropiere de catunul de rromi, pe un drum comunal, politistii au efectuat semnal regulamentar de oprire al autovehiculului marca Audi A4, inmatriculat in Marea Britanie (volan pe partea dreapta), condus de Marcu Remus Nicolae. Cel in cauza nu s-a conformat semnalului de oprire al politistilor, a oprit autoturismul deoarece in fata masinii sale drumul era blocat de autospeciala politiei, a tras frana de mana si a deschis portiera dreapta si a coborat de la volanul masinii. Soferul a fugit peste gardurile gradinilor din apropiere, lasand cheile in contactul masinii si motorul pornit. Politistii au pornit in urmariarea suspectului iar in final Marcu Remus Nicolae a fost identificat in timp ce se ascundea intr-un imobil parasit. Dupa identificare, acesta a fost imobilizat si a fost condus la sediul politiei pentru cercetari, ocazie cu care, efectuandu-se verificari in bazele de date, s-a constatat ca el nu este posesor de permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Cu ocazia cercetarilor s-a dispus conexarea celor doua cauze penale privind pe Marcu Remus Nicolae, iar in urma consultarii procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, s-a dispus masura retinerii acestuia pentru 24 ore, fiind introdus in arestul IPJ Suceava.El urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.