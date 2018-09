Urmarire in trafic, pe raza a trei localitati, dupa doi frati din Vicovu de Sus. Cei doi au fost imobilizati pe un camp

Urmarire in trafic, pe raza a trei localitati, dupa doi frati din Vicovu de sus, care circulau cu o masina inmatriculata in Anglia si cu volan pe dreapta: cei doi au fugit de politisti din cauza ca fratele mai mare, de 21 de ani, i-a incredintat autoturismul fratelui mai mic desi acesta din urma are doar 17 ani si nu detine permis de conducere. Marti dimineata, agentii de politie aflati pe DN 17A, pe raza comunei Marginea, au efectuat semnal regulamentar de oprire autoturismului marca Audi A6, inmatriculat in Irlanda, cu volan pe partea dreapta, care se deplasa dinspre comuna Horodnic de Sus catre comuna Marginea.Conducatorul auto nu a respectat semnalul regulamentar de oprire, continuandu-si deplasarea in viteza spre centrul comunei Marginea.S-a procedat la urmarirea autoturismului cu semnalele acustice si luminoase in functiune de pe autospeciala de politie, concomitent cu somarea acestuia prin portavoce, conducatorul auto ruland cu autoturismul haotic pe partea carosabila. Apoi soferul urmarit a virat stanga pe DJ 209 K, spre comuna Volovat, continuandu-si deplasarea in viteza pe raza acestei comune, precum si pe raza comunei Burla iar ulterior a virat pe un drum comunal neclasificat. Acolo politistii au reusit blocarea vehiculului, moment in care, atat soferul, cat si pasagerul din partea stanga fata, au coborat si au luat-o la fuga in directii diferite pe un teren agricol. Politistii s-au luat dupa ei si i-auimobilizat in final.Conducatorul autoturismului a fost identificat in persoana lui E.M., in varsta de 17 ani, din orasul Vicovu de Sus, persoana ce nu detine permis de conducere pentru nici o categorie, iar in calitate de pasager, pe scaunul din stanga fata se afla Marcu Florin, in varsta de 21 de ani, din aceeasi localitate.Fiindu-i solicitate soferului documentele personale si ale autoturismului, acesta a declarat verbal ca nu are asupra sa permisul de conducere si cartea de identitate, iar pasagerul Marcu Florin a furnizat initial date false cu privire la identitate, fapt pentru care a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 500 lei. Au fost efectuate verificari in bazele de date ale Politiei Romane, ocazie cu care s-a constatat faptul ca tanarul de 17 ani nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca autoturismul i-a fost incredintat lui E.M. de catre Marcu Florin, fratele sau, care este si proprietarul autoturismului, acesta cunoscand faptul ca minorul nu detine permis de conducere pentru nici o categorie auto.Conducatorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest rezultand o alcoolemie de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat.In cauza urmeaza a se efectua cercetari fata de E.M. sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, si fata de Marcu Florin sub aspectul savarsirii infractiunii de incredintarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere.