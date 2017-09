Urmarire in trafic pe strazile din municipiul Suceava dupa un autoturism condus de un tanar fara permis

Tanarul de 21 de ani, din comuna Darmanesti, s-a ales cu dosar penal.

Urmarire in trafic pe strazile din municipiul Suceava. Vineri, ora 21.30, o patrula din cadrul Sectiei de Politie Burdujeni a observat pe strada Grigore Alexandru Ghica din municipiul Suceava, un autoturism stationat cu farurile aprinse, iar in momentul in care s-a apropiat de acesta, conducatorul auto a pornit in tromba spre comuna Patrauti, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia pe o distanta de aproximativ un kilometru, cand, conducatorul auto a oprit. La volanul masinii, politistii l-au identificat pe un tanar de 21 de ani din comuna Darmanesti, iar in urma verificarilor efectuate in bazele de date s-a constatat faptul ca, acesta nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.