Urmarire in trafic pentru prinderea unor hoti de lemne, la Vatra Dornei

Urmarire in trafic pentru prinderea unor hoti de lemne. In noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 01.00, Politia Municipiului Vatra Dornei a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre un localnic din comuna Panaci cu privire la faptul ca pe raza localitatii sale de domiciliu se afla patru autovehicule suspecte, care ar putea fi implicate in comiterea unor infractiuni de furt de material lemnos.

Politistii din cadrul Sectiei 15 de Politie Rurala Vatra Dornei au stabilit ca mai multi indivizi s-au deplasat cu trei microbuze si un autovehicul de teren la gaterul apartinand unui barbat din comuna Panaci, de unde intentionau sa fure material lemnos.

La vederea echipajul de politie, suspectii s-au urcat in cele patru autovehicule si au fugit de la fata locului, fiind necesara urmarirea acestora pana pe raza municipiului Vatra Dornei, unde s-a reusit blocarea acestora in trafic, cu sprijinul echipajelor din teren.

Politistii i-au legitimat pe cei din autovehiculele blocate, ocazie cu care s-a stabilit ca unul dintre conducatorii auto nu poseda permis de conducere, iar autovehiculul de teren avea certificatul de inmatriculare retinut pentru defectiuni tehnice.

Cele sase persoane aflate in autovehiculele respective au fost conduse la sediul Politiei Municipiului Vatra Dornei unde s-a procedat la audierea acestora, ocazie cu care au recunoscut faptul ca s-au deplasat pe raza comunei Panaci, pentru a sustrage material lemnos.

Oamenii legii au stabilit ca la Politia Vatra Dornei mai este in lucru un dosar in care sunt banuite aceleasi persoane.

Politistii au reusit probarea activitatii infractionale a urmatorilor indivizi: Ilie F., de 24 de ani, Ilie-Ovidiu C., de 22 de ani si Florian Anca, de 22 de ani, toti din comuna Paltinoasa, care au recunoscut ca in perioada 28-30 iulie, folosindu-se de trei autoutilitare au furat cantitatea de circa 12 mc material lemnos de pe raza municipiului Vatra Dornei.Fata de Ilie F., Ilie-Ovidiu C. si Florian A. s-a dispus retinerea pentru 24 de ore.

De asemenea, a fost continuata urmarirea penala fata de al patrulea suspect, respectiv Viorel Nicolai F., de 37 de ani, din aceeasi localitate, pentru savarsirea infractiunii de "incredintare a unui vehicul catre o persoana care nu poseda permis de conducere", iar cele patru autovehicule folosite la comiterea infractiunilor au fost indisponibilizate.

Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunile de: tentativa la infractiunea de "furt calificat", "conducere fara permis" si "incredintarea autovehiculului unei persoane fara permis de conducere".