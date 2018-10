Urmarire in trafic pentru retinerea unui contrabandist de tigari. Politistii au gasit autoturismul urmarit abandonat intr-un sant FOTO

In autoturism au fost gasite tigari in valoare de peste 58.000 lei.

Urmarire in trafic pentru retinerea unui contrabandist de tigari. Joi, in jurul orei 23.30, politistii de frontiera din cadrul Politiei de Frontiera Brodina au identificat pe comunicatia Brodina-Falcau, un autoturism marca Audi A6, inmatriculat in Marea Britanie, despre care existau date ca transporta tigari de provenienta ucraineana.Oamenii legii au efectuat semnalele regulamentare in vederea opririi pentru control a masinii, insa soferul nu a oprit, continuandu-si deplasarea in mare viteza. Dupa aproximativ un kilometru, autoturismul in cauza a fost descoperit abandonat intr-un sant de pe marginea carosabilului, iar in interior au fost observate mai multe colete cu tigari. S-a luat masura conducerii autoturismului la sediul institutiei, unde in urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 4.990 pachete de tigari, de provenienta ucraineana. Tigarile in valoare de 58.300 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar autoturismul in valoare de 12.000 lei, a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor, iar politistii de frontiera efectueaza cercetari pentru identificarea persoanelor implicate si tragerea la raspundere a acestora. Si politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Siret, pe timpul executarii misiunii de supraveghere si control a frontierei de stat, au descoperit in zona de frontiera, mai multe colete ce contineau tigari de contrabanda. Baxurile au fost transportate la sediul sectorului unde, in urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 3.500 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 40.100 lei.

Tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii iar in continuare se fac verificari in vederea identificarii persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.