Urmarire in trafic si foc de arma, la Moldovita

Politistii au gonit dupa masina in care se aflu doi barbati bauti.

Urmarire in trafic si focuri de arma, noaptea trecuta, la Moldovita dupa o masina in care se aflau doi barbati bauti. Politistii Sectiei de la Vama au identificat deplasandu-se pe DJ 176, sensul de mers sat Argel spre comuna Vatra Moldovitei, un autovehicul marca Volkswagen, care nu avea montata placuta cu numarul de inmatriculare in partea din fata, motiv pentru care agentii au efectuat semnalul regulamentar de oprire. Soferul in cauza nu a respectat semnalele de oprire efectuate de politisti, virand imediat spre partea dreapta, pe un drum adiacent al DJ 176. Agentii au pornit in urmarirea vehiculului, cu semnalele acustice si luminoase pornite, urmarirea efectuandu-se pe mai multe drumuri pietruite din centrul satului Moldovita. Autovehiculul marca Volkswagen oprind la un moment dat. Polititistii au inceput sa verifice vehicului si cu ocazia controlului efectuat, in interiorul acestuia a fost identificat pe scaunul din partea dreapta fata, Lezeriuc Constantin, de 37 de ani, din comuna Moldovita. Intrucat emana halena alcoolica, Lezeriuc Constantin a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicand o valoare de 1,52 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a precizat ca nu are cunostinta despre identitatea persoanei care a condus autovehiculul. Ulterior, politistii au identificat o persoană de sex masculin, dar in momentul in care au procedat la legitimarea sa, aceasta a inceput sa aiba un comportament agresiv, intentionand sa fuga de la fata locului. Agentii au scos armele din dotare si dupa somatia legala au tras un foc de arma. Persoana in cauza a fost imobilizata prin incatusare, stabilindu-se ca se numeste Motogan Ovidiu, de 36 de ani din comuna Moldovita si faptul ca el a condus autoturismul Volkswagen, de la momentul semnalului efectuat de politisti si pana la oprirea acestuia si intrucat emana halena alcoolica i s-a solicitat efectuarea testului cu aparatul alcooltest, rezultatul indicand o valoare de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta nu ar detine permis de conducere. Atat Lezeriuc Constantin cat si Motogan Ovidiu au fost condusi la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, loc unde lui Motogan Ovidiu i s-au recoltat două probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei, Lezeriuc Constantin refuzand procedura. Cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii cu exactitate a persoanei care a condus autoturismul dar si cu privire la starea de legalitate a autovehiculului Volkswagen. S-a intocmit in acest caz dosar penal privind infractiunile de conducere sub influenta alcoolului, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice si conducerea fara permis.