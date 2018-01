Urmarire in trafic si focuri de arma la Vicovu de Sus

Un barbat de 37 de ani, din orasul Vicovu de Sus, a fost retinut pentru 24 de ore.

Urmarire in trafic si focuri de arma pentru prinderea unui barbat care s-a urcat la volan, desi avea permisul de conducere retinut. Individul a fost retinut pentru 24 de ore. Joi, in jurul orei 09.20, politistii din cadrul Politiei Orasului Vicovu de Sus au observat circuland din sens opus, pe strada Calea Cernauti, pe raza orasului Vicovu de Sus, un autoturism marca Audi A4, inmatriculat in Irlanda. Oamenii legii au efectuat semnalul regulamentar de oprire avand in functiune semnalele luminoase si acustice ale autospecialei, insa conducatorul autoturismului in cauza nu s-a conformat, continuandu-si deplasarea. S-a procedat la urmarirea acestuia, iar la un moment dat conducatorul autoturismului a virat la stanga pe strada George Calinescu, din localitate. Dupa ce a parcurs aproximativ 800 metri persoana in cauza a abandonat autoturismul si a fugit in directia unui teren arabil, aflat in apropierea strazii. S-a procedat la urmarirea acestuia pedestru, efectuandu-se somatiile legale, conducatorul autoturismului nu s-a conformat, motiv pentru care a fost executat un foc de avertisment cu armamentul din dotare in plan vertical. Dupa executarea focului de avertisment, barbatul s-a oprit, fiind ulterior imobilizat de catre politisti. Acesta a fost identificat ca fiind Petru S, de 37 de ani, din orasul Vicovu de Sus. S-a procedat la verificarea in baza de date a acestuia ocazie cu care s-a constatat faptul ca barbatul figureaza cu permisul de conducere retinut. Individul a fost retinut pentru 24 de ore, acesta fiind introdus in arestul IPJ Suceava. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de conducere fara permis de conducere.