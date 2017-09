Rudele adolescentului sustin ca dupa ce fost prins acesta a fost batut de un politist.

Urmarire in trafic terminata la spital pentru un adolescent de 15 ani din Arbore. Vineri, ora 20.45, in timp ce actiona pe DJ 178, din comuna Burla, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a observat un motociclul fara numar de inmatriculare, pe care se aflau doua persoane, motiv pentru care, a efectuat semnal regulamentar de oprire, insa conducatorul acestuia nu a oprit, continuandu-si deplasarea catre comuna Arbore. In cauza s-a procedat la urmarirea motociclului cu mijloacele acustice si luminoase in functiune, concomitent cu somarea de oprire prin portavoce, ocazie cu care, motociclul a fost blocat pe DC 42A, iar cele doua persoane au coborat si au fugit. Pasagerul motociclului a fost prins de politisti si identificat ca fiind un adolescent de 15 ani, din comuna Arbore. Tatal si fratele acestuia, care au ajuns la scurt timp la fata locului, acuza un politist ca le-ar fi batut pe baiat. Adolescentul a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti de unde la insistentele rudelor a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava. Apropiatii baiatului sustin ca acesta a ramas internat in unitatea medicala. Oamenii legii spun ca adolescentul nu a fost agresat de politist. Conducatorul motociclului a fost si el prins de politisti, acesta fiind un adolescent de 14 ani, din comuna Iaslovat. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, oamenii legii au constatat faptul ca, minorul nu poseda permis de conducere, iar motociclul nu este inmatriculat pentru a fi condus pe drumurile publice. Din cercetari, politistii au mai stabilit si faptul ca, motociclul apartine pasagerului de 15 ani, care i l-a incredintat minorului de 14 ani pentru a fi condus pe drumurile publice, desi stia ca acesta nu detine permis de conducere. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, baiatul de 14 ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul neinmatriculat", iar cel de 15 ani sub aspectul comiterii infractiunii de "incredintarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care stia ca nu poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.