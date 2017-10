Urmarire pe strazile din Vicovu de Jos pentru prinderea unui tanar care s-a urcat la volan fara permis. Individul s-a oprit cu masina in gardul unei locuinte. Miercuri, in jurul orei 21.00, in timp ce actiona pe raza comunei Vicovu de Jos, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat si a continuat deplasarea, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia cu autospeciala de politie avand in functiune semnalele luminoase si acustice, insa autoturismul a disparut din raza vizuala. S-a procedat la cautarea masinii respective pe raza comunei Vicovu de Jos. Ulterior, autoturismul a fost gasit abandonat, dupa ce a intrat in gardul unui imobil din comuna Vicovu de Jos. Dupa impact conducatorul auto a fugit de la locul faptei. In urma cercetarilor, acesta a fost identificat ca fiind un tanar de 21 de ani din localitate, care a recunoscut faptul ca el a condus vehiculul. Interogand bazele de date, politistii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto, iar autoturismul, ce apartine unui barbat din Anglia, nu are asigurare RCA. Din cercetari, politistii au stabilit faptul ca, miercuri, in jurul orelor 20.00, tanarul a luat autoturismul din curtea bunicii sale si s-a deplasat pe raza comunei Vicovu de Jos, desi nu avea permis de conducere. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "furt in scop de folosinta", "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat" si "distrugere din culpa", ce va fi solutionat procedural. Totodata, tanarul de 21 de ani a fost sanctionat contraventional pentru nerespectarea semnalelor politistului, nerespectarea obligatiei de a avea asupra sa documentele prevazute de lege, precum si pentru faptul ca, autoturismul pe care l-a condus nu era asigurat cu polita RCA obligatorie valabila la momentul constatarii, motiv pentru care, i s-a retinut certificatul de inmatriculare precum si numarul de inmatriculare.