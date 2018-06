Urmarire si blocaj in trafic pentru prinderea unui barbat care s-a urcat la volan fara permis

Urmarire si blocaj in trafic pentru prinderea unui barbat care s-a rucat la volan fara permis. Miercuri noapte, in timp ce actiona pe DJ 290, din comuna Veresti, o patrula din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ipotesti, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia pe o distanta de aproximativ 500 metri, dupa care a fost blocat. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un localnic de 33 de ani, iar in urma verificarilor efectuate in bazele de date, s-a constatat faptul ca, acesta nu detine permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.