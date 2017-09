Urmarire si blocaje in trafic pentru prinderea un barbat care s-a urcat beat la volan, la Vicovu de Sus

Barbatul de 42 de ani din Marginea, figura in bazele de date cu permisul de conducere retinut.

Urmarire si blocaje in trafic pentru prinderea un barbat care s-a urcat beat la volan. In noaptea de vineri spre sambata, 00.14, in timp ce actiona pe strada Calea Cernauti din orasul Vicovu de Sus, o patrula de politie a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism inmatriculat in strainatate, insa conducatorul auto nu s-a conformat, continuandu-si deplasarea, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea si blocarea acestuia de catre doua autospeciale de politie. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un barbat de 42 de ani, din comuna Marginea, ce figura in bazele de date cu permisul de conducere retinut. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.