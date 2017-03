Baiatul de 17 ani avea o alcoolemie de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Urmarire si blocaje in trafic pentru prinderea unui adolescent care s-a urcat beat la volan, in Burdujeni. In noaptea de joi spre vineri, ora 02.00, in timp ce actiona in zona garii Burdujeni din municipiul Suceava, un echipaj rutier a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism inmatriculat in strainatate, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea si blocarea acestuia dupa circa 50 de metri. Astfel, in momentul in care politistii au coborat din autospeciala, conducatorul auto a demarat in marsarier si a plecat spre cartierul Itcani.Ulterior, politistii l-au identificat pe conducatorul auto, un adolescent de 17 ani din localitate, care, a devenit recalcitrant, motiv pentru care, a fost imobilizat si condus la sediul politiei.Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autoturism fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.