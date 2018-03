Urmarire si blocaje in trafic pentru prinderea unui individ care s-a urcat la volan fara permis, la Horodnic de Sus

Barbatul a refuzat prelevarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Urmarire si blocaje in trafic pentru prinderea unui individ care s-a urcat la volan fara permis. In noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 01.50, in timp ce actiona pe DN 17A, din comuna Horodnic de Sus, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism cu numere provizorii de inmatriculare, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia cu semnalele acustice si luminoase in functiune, autoturismul fiind blocat pe strada 22 Decembrie din municipiul Radauti.Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un barbat de 37 de ani din comuna Fratautii Vechi, iar in urma verificarilor efectuate in bazele de date, s-a constatat faptul ca, acesta nu detine permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autorizatia provizorie de circulatie a vehiculului este expirata din 02 august 2017. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost transportat la spital, unde, a refuzat prelevarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "punerea in circulatie a unui vehicul neinmatriculat", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.