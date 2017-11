Urmariri si blocaje in trafic pentru prinderea unor contrabandisti. Unul dintre ei a aruncat din masina tigarile de contrabanda FOTO

Urmariri si blocaje in trafic pentru prinderea unor contrabandisti de tigari. Unul dintre ei a fost retinut pentru 24 de ore. Marti, in jurul orei 15.30, un echipaj din cadrul Politiei Orasului Vicovu de Sus a identificat circuland pe DJ 209G, din comuna Straja, un autoturism al carui conducator auto, la vederea autospecialei de politie, a incercat sa evite contactul cu politistii si a efectuat manevre pe mai multe strazi adiacente, insa a fost urmarit si blocat de politisti. La volanul autoturismului, a fost identificat un barbat de 29 de ani din comuna Brodina, iar in interiorul autoturismului au fost gasite 10.390 pachete cu tigari de provenienta ucraineana si Duty Free. Tigarile, in valoare de circa 105.000 lei, au fost confiscate, autoturismul in valoare de aproximativ 15.000 de euro a fost indisponibilizat la sediul politiei, iar barbatul de 29 de ani a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, pentru stabilirea de masuri preventive. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural. In noaptea de marti spre miercuri, in timp ce actiona pe DJ 175, din comuna Fundu Moldovei, o patrula din cadrul Sectiei 11 Politie Rurala Pojorata a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism. Intrucat conducatorul auto si-a continuat deplasarea, s-a procedat la urmarirea acestuia pe o distanta de circa 1,5 km, fiind solicitat si sprijinul altui echipaj de politie aflat in serviciu. Astfel, autoturismul a fost blocat pe DJ 175, in timp ce circula fara luminile de drum sau intalnire, la volanul acestuia fiind identificat un barbat de 40 de ani din comuna Izvoarele Sucevei. In urma controlului documentelor si a interiorului masinii, politistii au identificat o pereche de manusi si o patura, motiv pentru care au extins cercetarile in zona, pe DC denumit "Paraul Cailor", loc in care au fost identificate abandonate 2.417 pachete cu tigari de provenienta extracomunitara de diferite marci. Tigarile, in valoare de circa 28.500 lei, au fost confiscate, iar autoturismul, in valoare de aproximativ 5.500 lei, a fost indisponibilizat la sediul politiei. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.