Urmarit de politisti, un barbat din Fratautii Noi a abandonat autoutilitara si a fugit

Un barbat a fost incatusat dupa ce a incercat sa fuga de politisti. Sambata, in jurul orei 19.00, in timp ce actiona pe raza comunei Fratautii Noi, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a efectuat semnalul regulamentar de oprire unei autoutilitare inmatriculate in strainatate, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acesteia pe o distanta de circa 2,5 km pe DJ 291A si pe un drum lateral neclasificat spre lunca raului Suceava, unde, barbatul de la volan a oprit vehiculul si a coborat, dupa care a fugit, fiind urmarit, imobilizat, incatusat si condus de politisti la sediul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti.

Conducatorul auto a fost identificat ca fiind un localnic de 27 de ani si a fost testat de politisti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ

In urma verificarilor efectuate politistii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere".