Urmarit de politisti, un tanar din Fratautii Noi a intrat cu masina intr-un gard FOTO

Tanarul de 22 de ani s-a urcat la volant desi nu are permis de conducere.

Urmarire cu peripetii, noaptea trecuta, dupa un autoturism condus de un sofer care nu a vrut sa opreasca la un filtru de politie, pe o strada din Radauti. Soferul a apasat si mai tare pedala de acceleratie la vederea politistilor, asa ca acestia au pornit in urmarirea lui. Dupa aproximativ 9 kilometri, pe DJ 178C, pe raza comunei Fratautii Noi, intr-o curba la stanga, pe fondul vitezei excesive, fugarul a pierdut controlul asupra directiei de mers. Masina a iesit de pe carosabil si s-a izbit intr-un gard din afara partii carosabile, fiind grav avariata. Soferul insa, identificat ulterior in persoana unui tanar 22 de ani, pe nume Neamtu Florin, din comuna Fratautii Noi, a scapat cu cateva zgaraieturi. Dupa ce au facut verificari in bazele de date, politistii au constatat ca acesta nu detine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Tanarul s-a ales cu dosar penal. Acesta a fost prins in timp ce politistii erau intr-o ampla actiune pe raza municipiului Radauti, a oraselor Cajvana, Milisauti, Solca si Vicovu de Sus precum si a comunelor arondate. Miercuri noapte fost organizata o actiune pentru reducerea riscului rutier provocat de conducerea de vehicule sub influenta alcoolului, la care au participat politisti din cadrul Compartimentului rutier Radauti, BOP Radauti, Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, Serviciului Rutier, Biroului Rutier Suceava si Politiei Oras Vicovu de Sus. Conform purtatorului de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, s-a actionat in filtre fixe cu efective marite cat si prin oprirea din miscare a autovehiculelor care circulau din sens opus pe principalele artere de circulatie cu risc accidentogen ridicat cat si pe strazile secundare din zonele mentionate anterior.Politistii au constatat cu aceasta ocazie 55 de contraventii si au aplicat amezi in valoare de aproape 19.000 de lei.