Urmarit de politisti, un tanar din Izvoarele Sucevei a aruncat din masina tigarile de contrabanda

Tanarul de 21 de ani avea in autoturism tigari in valoare de circa 5.800 lei.

Urmarit de politisti, un tanar a aruncat din masina tigarile de contrabanda.Un echipaj din cadrul Postului de Politie Fundu Moldovei, miercuri dimineata, a procedat la urmarirea si oprirea autoturismului condus de tanarul de 21 de ani, din comuna Izvoarele Sucevei, care se deplasa pe DJ 175, din directia Izvoarele Sucevei spre municipiul Campulung Moldovenesc si care, in zona centrala a comunei Fundu Moldovei, la vederea echipajului de politie, a virat pe o strada laturalnica. Masina condusa de tanar a fost ajunsa de oamenii legii. Cu ocazia cercetarilor, politistii au identificat la o distanta de circa patru metri de autoturism un geamantan tip troler si un telefon mobil, pe care conducatorul auto le-a aruncat din masina. In urma verificarii geamantanului, politistii au identificat 498 de pachete cu tigari, fara banderole fiscale, de provenienta extracomunitara. Tigarile de contrabanda in valoare de circa 5.800 lei au fost confiscate, iar autoturismul in valoare de 4.500 de lei, a fost indisponibilizat la sediul politiei. Politisti au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.