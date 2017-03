Tanarul de 19 ani avea o alcoolemie de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Urmarit de politisti, un tanar din Vadu Moldovei s-a impotmolit cu masina intr-o padure. In timp ce conducea, tanarul a facut schimb de locuri cu pasagerul aflat pe scaunul din dreapta. Luni, ora 01.00, o patrula din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Vadu Moldovei, aflata in serviciu de patrulare pe DJ 155A, pe raza comunei Bogdanesti, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia folosindu-se semnalele acustice si luminoase. La un moment dat, conducatorul auto a facut schimb de locuri cu pasagerul din dreapta fata in timp ce autoturismul se afla in mers, continuandu-si deplasarea pe un islaz comunal, dupa care, a intrat intr-o padure de pe raza satului Mesteceni, unde, autoturismul a ramas impotmolit. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un tanar de 19 ani, din comuna Vadu Moldovei.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural, autoturismul fiind indisponibilizat la sediul politiei.