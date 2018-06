Urmarit general cautat de autoritatile din Romania, depistat in P.T.F. Siret. Miercuri, in jurul orei 23.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pe sensul de intrare in tara, cetateanul ucrainean Ivan Olinik, in varsta de 28 de ani.

Cu ocazia efectuarii formalitatilor specifice, politistii de frontiera au constatat ca pe numele barbatului, Judecatoria Radauti a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, acesta fiind condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda si trecere frauduloasa a frontierei de stat. Persoana in cauza a fost retinuta si ulterior predata unui echipaj din cadrul Politiei Orasului Siret in vederea luarii masurilor legale ce se impun.