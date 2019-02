Urmarit general cautat de autoritatile romane, depistat in P.T.F. Siret

In Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat, in noaptea de luni spre marti, pe sensul de intrare in tara, conducand un automarfar cu remorca, cetateanul ucrainean O. V., in varsta de 37 de ani.

Cu ocazia formalitatilor de frontiera, oamenii legii au constatat ca barbatul este cautat de autoritatile romane. Pe numele acestuia a fost emis, de catre Judecatoria Radauti, in luna decembrie 2018, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice.

Barbatul a fost predat unui echipaj din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava in vederea dispunerii mssurilor legale ce se impun.