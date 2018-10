Urmarit general depistat la P.T.F. Siret, in timp ce incerca sa iasa din tara. Este vorba de un barbat de 44 de ani, domiciliat pe raza judetului Vaslui, condamnat la inchisoare cu executare pentru fraude cu fonduri europene. Marti dimineata, in jurul orei 06.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pe sensul de iesire din tara Catalin S. Acesta calatorea in calitate de pasager intr-un microbuz marca Mercedes Benz. Cu ocazia efectuarii formalitatilor specifice, politistii de frontiera au constatat ca pe numele barbatului era emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, acesta fiind condamnat la 3 ani si 4 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta.

Barbatul a fost retinut si ulterior predat unui echipaj din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Suceava in vederea luarii masurilor legale ce se impun.