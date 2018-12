Urmarit international si national pentru evadare, incarcerat in Penitenciarul Botosani

Un barbat, urmarit international si national pentru evadare, a fost escortat dupa gratii de politistii suceveni.

Vineri a fost incarcerat in Penitenciarul Botosani, Ion Nica, de 33 de ani, din Republica Moldova, fata de care, la data de 21 decembrie 2015, Judecatoria Iasi a emis mandat de executare a pedepsei inchisorii, prin care a fost condamnat la 8 luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de "evadare".

Cel in cauza s-a sustras punerii in aplicare a mandatului, motiv pentru care a fost dispusa darea in urmarire la nivel national si international.

Barbatul a fost identificat si arestat in Ucraina, iar vineri a fost extradat, fiind preluat de o escorta din cadrul I.P.J. Suceava.