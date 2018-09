Ursii si lupii dau iama in gospodariile din zona de munte a judetului Suceava

Potrivit reprezentantilor Garzii Forestiere Suceava de la inceputul acestui an ursii si lupii au atacat zeci de animale domestice din gospodariile din zona de munte a judetul Suceava. Numai in luna august au fost verificate opt astfel de dosare, din care sapte pentru atacuri ale ursilor asupra vitelor si cailor si unul pentru un atac al lupilor. Cu aceste dosare, totalul cauzelor de acest tip verificate in cursul anului 2018 se ridica la 27, din care 25 atacuri ale ursilor si doua ale lupilor." Un volum mare de timp si resurse umane a trebuit alocat evaluarii pagubelor produse de atacurile ursilor si lupilor asupra animalelor domestice din gospodarii", a precizat Mihai Gasparel, insector sef Garda Forestiera Suceava.