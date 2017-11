Vacanta in Monaco, pe bugetul tuturor

Pentru majoritatea romanilor, Monaco reprezinta o destinatie de vacanta elitista, dedicata strict celor cu o situatie materiala exceptionala. Insa putini stiu ca acestea sunt doar preconceptii care de altfel pot reprezenta o bariera intre ei si vacanta mult asteptata.Indiferent de mediul social din care facem parte, mai toti portretizam la nivel mental acest oras ca fiind doar pentru cei bogati si faimosi. Acest lucru se intampla, in mare parte si din cauza mass mediei care deseori asociaza Monaco-ul cu imaginile iahturilor luxoase, masinilor de colectie si a participantilor la Grand Prix in haine couture de mii de euro. Mai mult de atat, fascinatia si preconceptiile pot fi alimentate de catre filme precum "Niciodata sa nu spui niciodata" si "Goldeneye" din seria James Bond.Totusi, aceasta este doar una dintre fetele acestui mic oras-stat din sudul Frantei. Potrivit site-urilor de profil si expertilor in turism, cu o documentare riguroasa, o vacanta aici poate ajunge sa coste cat un sejur la mare in Romania. De altfel, situatia aceasta poate fi aplicata pentru mai toate vacantele in strainatate, orasele din vest, avand mai multe optiuni accesibile decat Romania.Aflat in partea de sud a Frantei si avand deschidere la Marea Mediterana, Monaco poate fi vizitat in orice perioada a anului, clima blanda din zona permitand acest lucru. Ca si celelalte destinatii de acest tip, pentru a evita aglomeratia si a reduce cheltuielile, sunt recomandate excursiile in extrasezon, respectiv toamna si primavara, cele in afara sarbatorilor si nu in ultimul rand, cele in cursul saptamanii. De asemenea, statul este cunoscut pentru gazduirea circuitelor de Formula 1 . In perioada desfasurarii unor astfel de evenimente, preturile tuturor afacerilor cu profil turistic cresc considerabil. Astfel, turistii care nu sunt pasionati cu adevarat de masini sau astfel de competitii pot economisi considerabil, planificandu-si excursiile cu cateva zile mai tarziu.In privinta cazarii, Monaco are reputatia unei destinatii costisitoare, dar pe langa hotelurile de cinci stele cu renume international, turistii pot opta pentru hosteluri, pensiuni si apartamente private inchiriate la preturi accesibile. De asemenea, multi turisti aleg sa se cazeze in localitati din apropiere aflate pe superba coasta de sud a Frantei, unde preturile sunt mult mai scazute si de unde exista mijloace de transport in comun usor de accesat catre Monte Carlo.Alt aspect care trebuie avut in vedere, atat in Monaco cat si in orice alt oras strain este evitarea capcanelor pentru turisti. De la cafenele si terase situate ultracentral, pana la magazine de suveniruri de pe strazi comerciale, acestea cu siguranta vor avea cele mai ridicate preturi. Veti fi surprinsi sa vedeti ca, pe stradute laturalnice veti gasi aceleasi brelocuri, magneti si felicitari la preturi mult mai mici, chiar la jumatate fata de cele din zona centrala. O alta recomandare buna ar fi restaurantele frecventate de localnici si in special cele bazate pe mancare mediteraneana. Explicatia este aceea ca cei care locuiesc in zona isi pot da imediat seama daca preparatele sunt proaspete si obliga in mod indirect proprietarii unor astfel de afaceri sa ofere constant servicii de calitate la preturi accesibile. Nefiind interesati sa castige loialitatea clientilor si avand constant un flux de vizitatori, localurile pentru turisti se axeaza pe profitul imediat, adica pe preturi mari pentru servicii la calitate medie. Construit in secolul XIX , faimosul cazinou Monte Carlo este un punct de atractie important care merita vizitat de catre orice turist. Impreuna cu liniile feroviare care fac legatura cu Parisul, realizate in aceeasi perioada, acesta a contribuit enorm la dezvoltarea turistica si economica a statului. Ca si alte atractii turistice importante, cazinoul se afla in districtul cu acelasi nume. Mai mult de atat, in piata din proximitatea cazinoului poti vedea o gama variata de masini de lux. In plus, nu de putine ori, turisti norocosi au surprins actori celebri, sportivi de renume sau alte personalitati plimbandu-se in zona. Unii dintre acestia s-au intors acasa cu poza perfecta de vacanta, alaturi de vedete cu renume international.Palatul din Monaco-Ville este un punct turistic de top datorita arhitecturii sale mixte, ce combina elemente din diverse perioade ale erei renascentiste. Acesta aminteste pe alocuri de Palatul Versailles, fiind principala sursa de inspiratie a celor care au lucrat la constructia sa. Preturile de vizitare sunt intre patru si opt euro, insa cei care nu sunt interesati de interiorul cladirii pot avea parte de un "spectacol" gratuit, respectiv schimbarea garzii. Acesta se desfasoara zilnic, la ora 11:55 si atrage mai tot timpul multi curiosi. Muzeul Oceanografic este o destinatie un pic mai costisitoare, insa potrivit recenziilor, intalnirea cu un rechin fata in fata este nepretuita. Ca si in alte locatii, preturile din extra sezon sunt mai mici decat cele din mijlocul verii. Alte locatii similare care merita vizitate sunt "Jardin Exotique" si "Nouveau Musee National de Monaco". Cu o documentare serioasa facuta in prealabil si o viziune clara dincolo de fatada luxurianta si scumpa, destinatii precum Monaco devin accesibile publicului larg.