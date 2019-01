Vadu Moldovei. Iesean cu permisul suspendat, prins de radar in timp ce circula cu viteza

Un barbat de 38 de ani, din judetul Iasi, care avea permisul suspendat, a fost prins de politistii suceveni conducand cu viteza. Marti, in jurul orei 12.30, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Falticeni a oprit pentru control, pe DN 2, pe raza comunei Vadu Moldovei, autoturismul condus de un barbat de 38 de ani, din judetul Iasi, intrucat a fost inregistrat cu aparatul radar in timp ce rula cu o viteza peste limita legala.

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca barbatul are permisul de conducere suspendat. Ieseanul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata".