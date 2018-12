Vadu Moldovei. Masina intrata sub un TIR, cinci persoane decedate FOTO

Cinci persoane au murit in urma unui tragic accident rutier produs pe raza localitatii Vadu Moldovei, in noaptea de sambata spre duminica. Un autoturism a intrat sub un TIR. In urma impactului foarte violent cinci persoane au ramas incarcerate intre fiarele masinii. La fata locului au intevenit modulul SMURD de la Detasamentul de Pompieri Falticeni, cu autospeciala de descarcerare si ambulanta SMURD, si doua echipaje SAJ.Pompierii au intervenit pentru extragerea victimelor. Din nefericire, toate cele cinci persoane si-au pierdut viata.Este vorba de 5 tineri, trei de 17 ani, unul de 18 si soferul de 21 de ani. Pompierii au intervenit zeci de minute pentru a-i descarcera pe acestia. Tinerii se intorceau de la un bar, unde au consumat alcool mai mult. Bogdanescu Clement-Narcis, de 21 ani, din comuna Rasca, in timp ce conducea autoturismul Ford Focus, pe directia Roman catre Falticeni, intr-o curba la dreapta, a patruns pe sensul opus de mers si a intrat in coliziune frontala TIR-ul inmatriculat in Turcia, condus de un barbat de 55 de ani, cetatean turc, care circula din sensul opus. In urma accidentului a rezultat decesul a cinci persoane, conducatorul auto si patru pasageri in autoturismul Ford Focus, respectiv Iustian-Domitian A., de 17 ani, Gabriel-Iulian B., de 17 ani, Ionut-Lucian C., de 17 ani, toti trei din comuna Bogdanesti si Ion Moales, de 18 ani, din comuna Rasca. Conducatorul autotractorului nu a suferit leziuni in urma producerii accidentului.Acesta a fost testat cu aparatul cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Sectorul de drum pe care s-a produs accidentul este in localitate, in curba, cate o banda de circulatie pentru fiecare sens, marcaj continuu, indicatoare rutiere cu semnificatia "Depasirea interzisa", "Curba la dreapta".