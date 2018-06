Tragedie la Vadu Moldovei. Un barbat de 52 de ani a murit dupa ce o placa de beton a cazut peste el. Acesta a mers vineri sa ajute un vecin la constructia unui garaj. In timp ce barbatul se afla sub placa de beton si ajuta la decofrare, aceasta a cazut, prinzandu-l sub ea. La fata locului a ajuns un echipaj SMURD. Din nefericire cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru victima, declarand decesul. Politistii fac cercetari in acest caz.