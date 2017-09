Val de frig. Temperaturi de iarna in judetul Suceava, sambata dimineata

Dimineata friguroasa in judet, cu minime demne de o luna de iarna. Temperaturile au scazut foarte mult in comparatie cu zilele trecute, astfel ca la Poiana Stampei s-au inregistrat la ora 7.00 doar minus 3 grade Celsius. Pe Calimani era doar -1 grad, la fel ca in municipiul Suceava si la Radauti. A cazut bruma in municipiul Suceava iar oamenii au trebuit sa scoata din dulapuri haine groase. Meteorologii au anuntat vreme friguroasa in aproape toate zonele pentru acest week-end, un val de aer polar traversand teritoriul tarii noastre.