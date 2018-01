Valea Moldovei. Femeie de 31 de ani disparuta de aproape trei saptamani

Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.

O femeie de 31 de ani este cautata de politisti dupa ce a disparut de acasa. Marina Zamfir, domiciliata in orasul Murgeni, judetul Vaslui, in data de 24 decembrie, a plecat din comuna Valea Moldovei, sat Mironu, unde locuia fara forme legale si nu a mai revenit. Semnalmente: aproximativ 1,50 m inaltime, greutate 50 kg, par șaten, ten ușor inchis, ochii caprui, fata ovala, barbia rotunda, fara semne particulare. La data disparitiei femeia purta o fusta neagra cu buline, o bluza de culoare alba, batic pe cap cu model cu flori, vesta de culoare albastra. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.